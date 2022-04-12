У США українські паливні компанії подали на Росію до суду через захоплене у Криму майно

Українські енергетичні компанії хочуть, аби федеральний суд США зобов'язав Росію виплатити їм майже 35 мільйонів доларів. Їхні АЗС залишилися в захопленому країною-терористкою Криму.

Окупаційні війська розграбували ці АЗС. Тож Росію зобов'язали виплатити українським компаніям збитки, однак вона так цього і не зробила.

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Українські компанії подали на Росію до суду

У клопотанні, яке скерували до федерального суду Вашингтона 9 квітня, 11 компаній заявили що керують автозаправними станціями та офісом у Криму, які у 2014 році захопила Росія.

Швейцарські судді у 2019 році зобов'язали країну-терористку виплатити їм 34,5 мільйона доларів. Адвокат компаній Джеймс Бойкін заявив, що заморожування російських активів у межах нещодавніх санкцій США може дати шанс його клієнтам нарешті отримати стягнення.

Якщо гроші будуть доступні людям, які постраждали від російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які постраждали внаслідок анексії, можуть бути винятком,

– зауважив адвокат.

У клопотанні мовиться, що російські війська захопили та розграбували АЗС, які належать українським компаніям, адже співвласник одного із заявників, компанії Stabil, Ігор Коломойський критикував дії Кремля. Він потрапив під санкції США у 2021 році за ймовірну корупцію.

Росія не брала участі в арбітражному суді, однак намагалася оскаржити рішення про стягнення у Федеральному верховному суді Швейцарії. Апеляцію країни-агресорки відхилили.

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