Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету ARRW. Сталося це 12 липня біля узбережжя Каліфорнії.

Згідно з джерелами, випробування ракети-носія швидкого реагування повітряного базування американська армія провела успішно.

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"Гіперзвуковими" називають ракети, які розвивають швидкість, яка щонайменше у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 метрів на секунду – 24 канал), тобто понад 6100 кілометрів на годину. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.

"Це друге успішне випробування демонструє здатність ARRW досягати та витримувати робочі гіперзвукові швидкості, збирати важливі дані для використання в подальших льотних випробуваннях і підтверджувати безпечне відділення від літака", – пишуть ЗМІ.

Бригадний генерал ВПС Хіт Коллінз, виконавчий офіцер програми Управління озброєнь, сказав: "Зараз ми завершили нашу серію випробувань бустерів і готові перейти до всебічного випробування пізніше цього року".

Повідомлення про успішне випробування гіперзвукової ракети з'явилося на тлі побоювань, що росія та Китай просунулися далі у розробці власних гіперзвукових ракет.

Додамо, що американські військові чиновники заявляли про використання росією гіперзвукових ракет під час бойових дій на території України, а також проведення випробувань гіперзвукової зброї Китаєм.

Міністерство закордонних справ КНР у жовтні спростувало повідомлення про подібні випробування.

Санкції призвели до того, що в росію перестали постачати 133 електронні компоненти гіперзвукового ракетного комплексу "Кинжал", які виробляються в США, Японії та Україні. Тому найближчим часом програма розробки цих ракет може звернутись.

Що відом про ракету ARRW

Це гіперзвукова, твердопаливна ракетна система, яку розробила компанія Lockheed Martin,

Вона створюється для озброєння В-52Н та В-1В: кожен борт здатний нести чотири ракети.

Боєголовка може бути як ядерною, так і неядерною (імовірно, на основі PBXN-110). За даними ВПС США, ракета має летіти на відстань до 1600 кілометрів і вміти розвивати швидкість бойового блоку 6,5 – 8 махів.

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