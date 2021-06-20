У США вантажівка в'їхала в натовп глядачів під час гей-параду – загинула людина

20 червня 2021 , 06:00
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Джерело:

Sun-Sentinel

У Флориді в США вантажівка протаранила людей, які спостерігали за парадом під час ЛГБТ-заходу Stonewall Pride Parade & Street Festival. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Інцидент стався 19 червня у Вілтон-Менорсі. Водія автівки-винуватця затримали на місці.

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У Вілтон-Менорсі (Флорида, США) відбувався ЛГБТ-івент Stonewall Pride Parade & Street Festival.

  • 19 червня під час одного з заходів у глядачів врізалася вантажівка.
  • У результаті інциденту одна людина загинула, ще дві зазнали травм, причому один із них наразі у важкому стані. 
  • Після наїзду на людей вантажівка врізалася у найближчі ворота і зупинилася.
  • Поліція взяла водія під варту і почала розслідування злочину.
  • Мер Вілтон-Менорса Скотт Нельсон наказав негайно скасувати ЛГБТ-парад із поваги до жертв.

Місцева влада припускає, що наїзд не був випадковим, а таки цілеспрямовано здійснений проти ЛГБТ-спільноти.

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Автор: Олесь Друкач