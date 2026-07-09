Цей маршрут сполучає Іран із Росією та Китаєм: США вдарили по ключовому для Тегерану мосту

Війська США продовжують завдавати ударів по Ірану. Уночі 9 липня атакували стратегічний залізничний міст Ак-Таке-Хан у провінції Голестан.

Про це інформує The Times of Israel.

Читайте також "Це відплата": США завдали нових ударів по Ірану, Тегеран уже б'є у відповідь

Чому удар США такий важливий?

Цей залізничний міст є важливою ланкою транспортного коридору, що з'єднує Іран із Китаєм і Росією через Туркменістан та Казахстан. Його значення суттєво зросло після блокування США іранських портів у Перській затоці, а з кінця 2025 року маршрутом активно користується й Росія для перевезення вантажів до Ірану.

Утім, попри нічну атаку, тривалого припинення роботи коридору не прогнозують – відновлення мосту планують завершити найближчим часом.

До слова, американські військові атакували ще одну залізничну гілку – між Тегераном і Мешхедом, через що рух пасажирських поїздів тимчасово зупинили. Державний телеканал IRIB повідомив, що пасажири висловлювали обурення через інцидент. Водночас Корпус вартових ісламської революції звинуватив США у навмисній спробі зірвати церемонію поховання колишнього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, яка проходила в Мешхеді.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня США вдруге поспіль завдали масованих ударів по Ірану, атакувавши майже 100 цілей. Раніше американці завдали масштабних ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаки Тегерана проти торговельних суден в Ормузькій протоці.

Як повідомили в CENTCOM, під удар потрапили понад 80 цілей, серед яких системи ППО, командні центри, радари, протикорабельні комплекси та катери Корпусу вартових ісламської революції.

Одночасно США відновили нафтові санкції проти Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню більше не діє, а переговори з Тегераном втратили сенс.

Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рютте підтримав дії Вашингтона, наголосивши, що відповідь була необхідною через порушення Іраном режиму припинення вогню.