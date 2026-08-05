Виснаження арсеналу боєприпасів у США: глава Пентагону розкритикував заяви ЗМІ

Піт Гегсет розкритикував одне з американських ЗМІ, що опбулікувало повідомлення про виснаження запасів ключових боєприпасів армії США.

Про це міністр оборони США написав на сторінці у соцмережі X.

Яка реакція Гегсета?

Військовий міністр у своєму дописі спростував інформацію про виснаження американського арсеналу боєприпасів. Він додав скриншот з етеру CNN, де видно заголовок: "Джерела: США використали майже 80% ключових ракет-перехоплювачів у війні з Іраном, вищий командувач попереджає: запаси "небезпечно низькі".

Гегсет зазначив, що цей заголовок не відповідає дійсності. "CNN – ганьба вам", – додав він.

Зазначимо, що CNN з посиланням на обізнані джерела та внутрішні звіти Пентагону писало, що запаси високотехнологічних боєприпасів для систем THAAD та Patriot майже вичерпані. До того ж Сухопутні війська США майже повністю використали запаси далекобійних високоточних ракет ATACMS і PrSM за п'ять місяців війни з Іраном.

Крім того, майже на половину скоротилися й запаси крилатих ракет Tomahawk. На думку військових експертів, це негативно вплине на готовність США до можливого конфлікту з Китаєм, Росією або Північною Кореєю.

Вочевидь, ми недостатньо ненавидимо медіа, які продукують фейкові новини,

– написав Піт Гегсет.

Нагадаємо, найближчим часом США, Іран та Оман можуть оголосити про укладення тимчасової угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Домовленості передбачатимуть 60-денний тимчасовий режим судноплавства між країнами із можливістю його продовження.