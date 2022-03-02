США відкладає запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США вирішило відкласти запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яку мали випустити вже цього тижня.

Міноборони США у Пентагоні заявило про відкладення запуску балістичної ракети Minuteman III.

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Все через війну в Україні. В США не хочуть, щоб їх зрозуміли неправильно.

Прагнучи продемонструвати, що ми не маємо наміру вчиняти будь-які дії, які можуть бути неправильно зрозумілі або витлумачені, ми відкладаємо наш випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, запланований на цей тиждень,

– пояснили там.

Цікаво, що балістичної ракети Minuteman III з дальністю дії 12 тисяч кілометрів є єдиною у базуванні в складі стратегічних ядерних сил США. На даний час, Сполучені Штати мають 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок.

Раніше у США повідомили про закриття повітряного простору для російських літаків. Всі літаки РФ перехолоплюватимуть у небі.

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