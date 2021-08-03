США відреагували на спробу Білорусі викрасти Тімановську з Олімпіади

Білоруську спортсменку Крістіну Тімановську намагалися вивезти з Токіо через те, що вона критикувала спортивне керівництво країни. У США засудили дії режиму Лукашенка.

Відповідний допис опублікував у своєму фейсбуці американський держсекретар Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що дії білоруської влади – неприпустимі.

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Блінкен підтримав Тімановську

Спроби вивезти Тімановську з Японії посадовець назвав черговим актом транснаціональних репресій. Він зазначив, що спорсменку хотіли змусити покинути Олімпіаду лише тому, що вона скористалася правом на свободу слова. "Такі дії порушують олімпійських дух та базові права людини", – наголосив Блінкен.

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Представники олімпійського комітету Білорусі намагалися вивезти Тімановську з Японіії. 1 серпня її привезли в аеропорт, аби посадити на літак додому.

Напередодні дівчина розкритикувала спортивне керівництво країни. Вона заявила, що там не можуть нормально організувати роботу збірної.

В аеропорту спортсменка встигла звернутися до місцевих правоохоронців. Ті одразу ж взяли її під захист.

Згодом Польща надала Тімановській гуманітарну візу. У МЗС країни наголосили, що прагнуть допомогти їй продовжити спортивну кар'єру.