США вигідніше відтермінувати борги України, – економіст

У Конгресі США підтримали законопроєкт, який на 7 років звільняє Україну від виплат за зовнішніми боргами. Що це означає та як вплине на українську економіку – читайте нижче пояснення експерта.

Всі деталі та нюанси цього законопроєкту розповів 24 каналу економіст Олег Пендзин.

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США вигідніше відтермінувати борги України

За його словами, кожен місяць український бюджет має дефіцит від 5 до 7 мільярдів доларів. Тобто наші видатки більше наших видатків на кілька мільярдів.

Експерт пояснив, що єдиний варіант отримати ці гроші – це позики. Вони є двох типів – комерційні (воєнні облігації, євробонди тощо) і позики як суверена (це те, що нам дає МВФ, ЄС, США та інші країни). Тобто нам дають гроші під невеликий відсоток під конкретні цілі, які стосуються оборони України.

Американці все рівно дають гроші, бо інакше Україна просто не вистояла б. Із точки зору більш активного використання ресурсів, їм сьогодні вигідніше відтермінувати наші борги, ніж шукати в себе і давати нам додаткові кошти,

– наголошує Пендзин.

Він додав, що це одна з форм допомоги. І, на його думку, це позитивний момент, тому що Україна сама не може пропонувати реструктуризувати борги, бо це призведе до дефолту, і всі одразу вимагатимуть, щоб ми повернули борги.

"І чудово, що США самі стали ініціатором цього. Більше того, вони закликали інші країни приєднатися до цього. Це великий плюс, бо в нас багато боргів", – запевнив економіст.

Чи реально Україні отримати "заморожені" російські кошти

Олег Пендзин наголосив, що в будь-якому випадку має бути правовий документ, бо ми ж не злодії.

Міжнародне право говорить, що будь-яка заморозка коштів не міняє право власності. Тобто, все що на сьогодні заморожене в світових банках, і далі залишається власністю Росії. Це їхні гроші, просто Росія має обмежене право доступу,

– повідомив економіст.

За його словами, для того, щоб їхні гроші стали нашими, має бути правовий механізм через рішення Європейського суду чи трибуналу. І це займе багато років.

"Легший спосіб – це прийняття відповідного законодавства, що зараз роблять американці. Вони вже подали законопроєкт, який розглядається в Сенаті, з приводу перенаправлення арештованих коштів Росії на відновлення української економіки. Це ще не прийняли, і процес буде важким", – вважає Пендзин.

Водночас, як зауважив експерт, це ініціатива США, а в них на рахунках в банках зосереджена невелика частина коштів росіян. Натомість в Європі все йде судовий шляхом, це довше.

До слова, найбільше грошей Україна залучає завдяки облігаціям, а також від кредитних організацій та наших міжнародних партнерів. З 24 лютого по 10 травня вдалося залучити до бюджету майже 338 мільярдів гривень. Хто наповнює бюджет України під час війни – читайте тут.

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