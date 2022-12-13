У США випробували нову гіперзвукову ракету

Американські військово-повітряні сили провели перше робоче випробування ракети AGM-183A. Її вважають інструментом швидкого реагування із запуском з повітряних носіїв.

Нова ракета у 5 разів перевищує швидкість звуку

Пуск здійснили з бомбардувальника B-52H Stratofortress. Це важкий наддалекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Boeing.

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Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети,

– мовиться у повідомленні.

Перед цим військові тестували двигуни цієї ракети.

Під час випробовування AGM-183A успішно досягла цілі. Вона відокремилася від літака та розігналася до гіперзвукової швидкості, що у 5 разів перевищує швидкість звуку.

США представили новий ядерний бомбардувальник

Розробка та випробування нової гіперзвукової ракети тривали 5 років. Мета ракет такого класу – забезпечити для американських сил можливість уражати цінні й фіксовані цілі в умовах дефіциту часу під час конфліктів.

Нещодавно у США вперше за 30 років представили новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider. Тривалий час про його розробку ніхто не знав. Військовий експерт Олег Катков зазначив, що американські чиновники називають новий літак революційним та першим літаком 6 покоління.

Ця авіація має замінити американські бомбардувальники B-2 Spirit, B1 і B-52. Так, B-21 Raider повинен стати основою стратегічної авіації ВМС США. Катков наголосив, що у розробку нового бомбардувальника вклали 250 мільярдів доларів.