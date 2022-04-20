США ввели нові санкції проти Росії

Мінфін США ввів нові санкції проти Росії. Цього разу до нього потрапили як фізичні, так і юридичні особи, зокрема російський олігарх Кирило Малофєєв, який створив цілу мережу для ухилення від санкцій.

За даними Мінфіну США, глобальна мережа, яку створив Малофєєв для ухилення від санкцій, налічує близько 40 наближених до нього осіб та компаній. Усі вони тепер під обмеженнями США.

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Хто потрапив під нові санкції

Мінфін США наклав санкції на російські "Транскапіталбанк" його дочірню організацію "Інвесттрейдбанк". Крім них, під обмеженнями "мережа Малофєєва":

"Міжнародне агентство суверенного розвитку" – організація, яка зареєстрована в Москві. В координації з польським урядом створює угоди з різними країнами світу, які фактично пом'ягшують санкційний вплив для російських компаній. Під санкції також потрапили посадовці організації – Михайло Якушев, Олексій Суботін, Олександра Окулова, Артем Самойлов, Олексій Купріянов та Микита Меліков;

Чотири компанії, зареєстровані в Молдові – Lider Asig, Lider Leasing, Okaf Trading та Project Invest;

Компанія MGI PTE Ltd в Сінгапурі, яка також діяла і на Кубі;

Фінансова компанія MarGlo (Маршал Глобал) та її гендиректор Михайло Лещенко;

"Царград" – активно підтримує кремлівську політику. Крім того, компанія навіть пообіцяла 10 мільйонів доларів на підтримку війни. під санкції також потрапив директор юридичних служб компанії Павло Кузьмін;

"Аналітичний центр Катехон" – розповсюджувач російської пропаганди, який працює на країни Заходу. У своїх статтях навіть пропонує поділ України;

Товариство сприяння історичному розвитку Росії "Царград" – організація, яка також поширює пропаганду. Крім того, її підозрюють у причетності до шпигунства. До цієї ж мережі належать "Спецінвестсервіс", "Імення Царград", "Царград-Медіа" та низка курортів, зокрема "Лівандія" в окупованому Криму. Під санкціями і керівники – Євген Гадецький, Роман Нечипорук та Наталія Тюріна.

Крім того, санкції наклали на компанії "Владекс Холдинг", "Владекс" і "Рус Діджитал", які займаються обміном криптовалюти. Ними володіє Малофєєв. Гендиректор "Вадекс Холдинг" Ілля Марков також під санкціями.

Обмеження не оминули і компанію Bettriver AG та 10 її дочірніх організацій. Усі вони спеціалізуються на видобутку криптовалюти.

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