"Зловживання владою": США ввели санкції проти прокурора МКС Хана, що видав ордер на арешт Путіна

США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Саме він у 2023 році видав ордер на арешт диктатора Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Управління контролю за іноземними активами США.

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Санкції викликані видачею ордерів на арешт верхівки Ізраїлю та ХАМАС

Про введення санкцій стало відомо у четвер, 13 лютого.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Карім Хан зажадав видати ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта та трьох лідерів ХАМАС.

Після цього, влітку 2024 року, палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду.

У ньому пропонується підсанкційним особам та їхнім родинам заборонити в'їзд до Штатів, позбавити їх американських віз та заборонити здійснювати угоди з американською нерухомістю.

До слова, останні дії Каріма Хана Трамп назвав "зловживанням владою".

Сам прокурор МКС має британське громадянство.