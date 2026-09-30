США ввели санкції за закупівлю озброєння для Ірану: Росії також перепало

США 29 вересня запровадили санкції проти 13 осіб та організацій, пов'язаних із закупівлею зброї для Ірану. Обмеження наклали й на російські компанії.

Про це пише Reuters.

Що відомо про нові санкції США

Нові санкції стосуються фізичних та юридичних осіб, зокрема тих, що базуються в Росії, Китаї, Гонконгу та Пакистані. Вони допомагали Ірану закуповувати зброю та комплектуючі.

Санкції, оголошені Міністерством фінансів та Державним департаментом, є частиною зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів про припинення війни, що розпочалася після удару США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Міністерство фінансів не толеруватиме жодної підтримки цього режиму й продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто сприяє діяльності Ірану,

– заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

У Мінфіні США зазначили, що санкції спрямовані на підрив здатності Тегерана відновити свої програми озброєння, а також на збільшення витрат для тих, хто підтримував зусилля країни із закупівлі зброї.

Серед тих, на кого поширюються оголошені у вівторок санкції:

Сейєд Асгар Алізаде Табатабаї, представник Міністерства оборони та Агентства з логістики збройних сил Ірану, що базується в Пекіні, який, за даними Міністерства фінансів США, координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану.

Іранська компанія Kavoshcom Asia R and D Group, яка, за даними Міністерства фінансів, закуповувала електроніку, зокрема роз'єми, для компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Компанія EC ⁠Mojo Technology Co Limited, що базується в Гонконзі, яка, за даними Міністерства фінансів, постачала електронні компоненти для підтримки закупівельної діяльності Kavoshcom, а також представник EC Mojo в Китаї Лі Фен.

Васім Паша Таджаммал, що базується в Пакистані, який обіймає посаду голови Cavalier Group – приватної оборонної компанії з філіями в Пакистані та за кордоном.

Акціонерне товариство "Експериментальне конструкторське бюро імені А.С. Яковлєва" – російський виробник літаків.

ТОВ MG-Flot – російська судноплавна компанія, судна якої перевозять озброєння для Міноборони Росії.

Saha Airlines – іранська авіакомпанія, пов'язана з військово-повітряними силами країни.

Бретт Еріксон, керівний директор Obsidian Risk Advisors, зазначив, що нові санкції навряд чи суттєво завадять Ірану запускати ракети та безпілотники в районі Ормузької протоки.

"Це крок для створення відповідного іміджу: адміністрація Трампа хоче заявити, що "завдає по них нищівного удару", тоді як насправді ми лише штрикаємо їх зубочисткою", – сказав він.

До слова, видання The Atlantic заявило, що Трамп підтримав план обміну політв'язнів на послаблення санкцій проти Росії.

План передбачає принцип взаємних поступок, характерний для часів холодної війни: Кремль звільняє певну кількість політв'язнів, а Штати у відповідь послаблюють санкції проти російської економіки.