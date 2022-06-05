США, ЄС і Британія обговорюють умови припинення вогню війни в Україні, – CNN

Євросоюз, США і Велика Британія постійно обговорюють плани припинення війни Росії проти України. Вважають, що ситуацію можна вирішити шляхом переговорів.

США, ЄС і Британія обговорюють плани закінчення війни в Україні

До таких кроків (врегулювання конфлікту шляхом переговорів) їх спонукає перспектива затягування війни без можливості жодної зі сторін здобути чітку перемогу. Вони побоюються, що війна може зайти в глухий кут і затягтися на роки. Про це пише американське видання CNN, посилаючись на свої джерела у коридорах влади.

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Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки припинення вогню та завершення війни шляхом переговорів,

– йдеться у повідомленні.

Західні офіційні особи, зокрема, обговорювали і запропонований Італією план, який передбачає 4 етапи:

повне припинення вогню та відведення військ від лінії фронту;

вступ України до ЄС та гарантії невступу до НАТО;

двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу. Згідно з планом, ці територію мають отримати автономію;

укладання багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі.

Але, як пише видання, стало відомо, що США насправді не підтримують ініціативу Італії.

Україна не бере участі у цих переговорах

При цьому зазначається, що Україна не бере безпосередньої участі в цих дискусіях, попри прихильність США до тези "нічого про Україну без України". Також наголошується, що США не чинять тиску на Україну і не підштовхують її до переговорів із Росією.

Поки невідомо, чи обговорення міжнародних лідерів приведуть до перемовин між Росією та Україною. За даними CNN, Білий дім наразі не бачить реальних перспектив вирішення конфлікту дипломатичним шляхом чи припинення вогню найближчим часом.

За словами джерел, Україна, як і раніше, хоче досягти вирішальної воєнної перемоги на сході та півдні країни, щоб мати сильнішу позицію на переговорах. Тому в жодному разі не піде на територіальні поступки. Водночас деякі із західних чиновників кажуть, що Москва також мало зацікавлена в серйозних переговорах.

При цьому чиновники США і західних країн повідомили CNN про занепокоєння щодо того, що війна може затягнутися на роки, якщо Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів і не досягнуть угоду.

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