США та ЄС уклали угоду про зниження мит вперше за 20 років. Тарифи знизять на американські лобстери, європейські продукти харчування, посуд, ракетне паливо та інші товари.

Це перше зниження мит, про яке домовились США та ЄС за останні 20 років. Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган, передає "Голос Америки".

Цікаво: Чому євро росте, а долар падає: яку валюту краще купувати

Що зміниться

ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. Зокрема, у 2017 році в Євросоюз із США експортували лобстерів на суму понад 111 мільйонів доларів.

Своєю чергою США знизять на 50% мита на певні продукти середньорічною вартістю у 160 мільйонів доларів. Це стосується напівфабрикатів, кришталевого посуду, побутової хімії, ракетного палива та запальничок.

Скільки часу триватиме угода

Наразі мита скасували на 5 років, але Єврокомісія почне процедури, щоб зробити такі зміни постійними. Знижені американські мита вступлять у дію заднім числом, з 1 серпня 2020 року.

Представники США та ЄС зазначили, що угода принесе позитивні результати як американській, так і європейській економіці.