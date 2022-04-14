США, ймовірно, визначать дії Росії фактом геноциду в Україні, – Нуланд

Звірства росіян на Київщині та інших окупованих територіях шокували увесь світ. Окупанти влаштували геноцид українців та скоїли жахливі злочини проти людяності.

Україна разом з міжнародними партнерами фіксує всі злочини, які скоїли росіяни в Україні. Їхні звірства на Київщині та окупованих територіях претендують на те, щоб їх визнали геноцидом українців.

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США можуть визнати злочини Росії геноцидом

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд запевнила, що коли Джо Байден говорив про геноцид українців – це було від душі, а коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати будуть готові визнати геноцид на офіційному рівні.

Те, що відбувається на землі, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення,

– заявила Нуланд.

Вона додала, що процес збору доказів потребує часу, але це необхідно для процедури офіційного визнання геноциду.

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