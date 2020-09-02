В окрузі Колумбія спецкомісія дійшла до висновку, що "такими, що не відповідають цінностям" є меморіал Вашингтона, пам'ятники Христофору Колумбу, президентам Ендрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджаміну Франкліну та ще кільком іншим діячам. У Білому домі до ідеї знести монументи поставились вкрай негативно.

Трамп проти знесення пам'ятників

В Адміністрації Трампа зазначили, що пам'ятники, які споруджені у Вашингтоні, стоять там заслужено. Про це мовиться у заяві прессекретаря Білого дому, інформує The Washington Times.

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Президент Дональд Трамп вважає, що ці місця слід зберігати, а не зносити; поважати, а не ненавидіти, і передавати з покоління в покоління. Безвідповідальні рекомендації мера ні до чого не приведуть, поки президент Трамп перебуває в Білому домі,

– мовиться в заяві.

Мер Вашингтона доручила вивчити історичну спадщину округу

Зазначимо, що у липні 2020 року мер Вашингтона Мюріель Баузер створила спецкомісію, яка зайнялась вивченням історичної спадщини округу Колумбія. Експерти мали перевірити, чи відповідає діяльність історичних постатей, яким споруджено пам'ятники, моральним цінностям округу. Мовиться, зокрема, про утиск темношкірого населення та інших етнічних меншин.

Комісія дійшла до висновку, що Вашингтон, Колумб, Джексон, Джефферсон та Франклін порушували задекларовані принципи.

Зверніть увагу! Акції протесту проти расизму сколихнули США після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда. Протестувальники, зокрема, намагались знищити статуї певним історичним постатям, які сприяли виникнення расової ненависті.