США запровадили нові санкції проти Росії: хто під них потрапив
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США ввели нові санкції проти Росії через кіберзлочини, втручання в американські вибори та ситуацію в Україні. До списку потрапили 8 росіян і вихідців з РФ.
Крім цього, під санкції потрапили 7 російських та фінських організацій. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.
До речі Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію щодо України: на який термін
Хто потрапив до санкційних списків
- Борис Гайкович, якого пов'язують з НВО "Океанос". Це приватна компанія, що займається підводними технологіями.
- Олена Іванова. Жінку також пов'язують з НВО "Океанос".
- Владислав Занін – НВО "Океанос".
- Надія Кучумова – НВО "Океанос".
- Євген Ходотов – пов'язаний з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.
- Микита Ковалевський – пов'язаний з Optima Freight, фінською компанією, що займається перевезеннями вантажів
- Олександр Кузін – пов'язаний з Пригожиним.
- Дмитро Ситий – теж пов'язаний із Пригожиним.
Які компанії потрапили під санкції
До списку внесли 4 компанії Фінляндії.
- Acex OY;
- GCH Finland OY;
- Optima Freight OY;
- Unicum Trade OY;
Крім цього, під санкції потрапили 3 російських компанії, 2 з яких пов'язують з ФСБ, одну – з Пригожиним.
- Lobaye Invest;
- "М-Фінанс";
- НВО ПТ "Океанос";
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Що відомо про санкції проти Росії
- США та ЄС запровадили санкції проти Росії та російських посадовців після анексії Криму та агресії на Донбасі.
- Активи посадовців заморозили за кордоном, а їхнє право на в'їзд в Америку та Європу ліквідували.
- Санкції ЄС передбачали заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж в Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.
- Крім цього, для РФ заборонено імпорт та експорт зброї, обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС.