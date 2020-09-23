США ввели нові санкції проти Росії через кіберзлочини, втручання в американські вибори та ситуацію в Україні. До списку потрапили 8 росіян і вихідців з РФ.

Крім цього, під санкції потрапили 7 російських та фінських організацій. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

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Хто потрапив до санкційних списків

Борис Гайкович, якого пов'язують з НВО "Океанос". Це приватна компанія, що займається підводними технологіями.

Олена Іванова. Жінку також пов'язують з НВО "Океанос".

Владислав Занін – НВО "Океанос".

Надія Кучумова – НВО "Океанос".

Євген Ходотов – пов'язаний з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.

Микита Ковалевський – пов'язаний з Optima Freight, фінською компанією, що займається перевезеннями вантажів

Олександр Кузін – пов'язаний з Пригожиним.

Дмитро Ситий – теж пов'язаний із Пригожиним.

Які компанії потрапили під санкції

До списку внесли 4 компанії Фінляндії.

Acex OY;

GCH Finland OY;

Optima Freight OY;

Unicum Trade OY;

Крім цього, під санкції потрапили 3 російських компанії, 2 з яких пов'язують з ФСБ, одну – з Пригожиним.

Lobaye Invest;

"М-Фінанс";

НВО ПТ "Океанос";

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Що відомо про санкції проти Росії