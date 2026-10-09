Відповіли за Нобелівську премію миру: США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду

У п'ятницю, 9 жовтня, адміністрація президента США запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду. Це сталося через кілька годин після того, як одна із його колишніх суддів отримала Нобелівську премію миру.

Про це пише Reuters, зауважуючи, що такий крок поставив Вашингтон на шлях дипломатичного конфлікту з європейськими союзниками.

Адміністрація Трампа давно вороже ставиться до цього МКС й раніше вже запроваджувала санкції проти його прокурорів та суддів.

Довідково. Цей суд, створений у 2002 році для переслідування винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді, налічує 125 держав-учасниць, зокрема всі країни ЄС та всі держави-члени НАТО, за винятком США і Туреччини.

Крок, здійснений у п'ятницю, має значно ширший характер, оскільки передбачає можливість покарання компаній, які надають послуги самому суду.

Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо будь-які операції з цим судом-порушником, перекриємо йому доступ до ресурсів і паралізуємо його діяльність,

– заявив державний секретар Марко Рубіо в документі, з яким агентство Reuters ознайомилося ще до офіційного оголошення.

Вашингтон давно висловлював невдоволення через ордери на арешт ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, видані Міжнародним кримінальним судом, а також через попереднє розслідування дій американських військових в Афганістані, яке МКС згодом закрив.