Проєкт закону про ленд-ліз для України з'явився на сайті Конгресу США

В американському парламенті зареєстрували законопроєкт, яким передбачає відновлення механізму ленд-лізу для України. Раніше анонсували його створення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Конгресу США та публікацію члена Палати представників США Джо Вілсона у соцмережі Х.

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Що про це відомо

Закон, згідно з назвою дозволить "надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".

Водночас тексту документа наразі не оприлюднили. Відомо, що його ініціатором є член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон, який напередодні повідомив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act).

Сам Джо Вілсон вже відреагував на реєстрацію вищезгаданого проєкту закону на своїй сторінці у соцмережі Х.

Військовий злочинець Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні дати президенту Трампу повноваження масово та швидко озброїти Україну зброєю перемоги у війні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу,

– написав він.

Поки незрозуміло, чи отримає відповідний законопроєкт підтримку від республіканців, які мають більшість у Конгресі.