Термінове озброєння американцями України зачіпає оборонні потреби Тайваню, – WSJ

В уряді та Конгресі США побоюються, що військова допомога Україні нібито посилює відставання у постачаннях озброєнь Тайваню на 18,7 мільярдів.

Законодавці та урядовці, знайомі з цим питанням, анонімно розповіли журналістам, що потік озброєнь США до України нібито "йде всупереч довгостроковій прихильності американської стратегії щодо Тайваню", яка передбачає допомогу острову в захисті від можливого вторгнення Китаю.

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Подробиці

Зокрема грудні 2015 року Тайвань замовив у США 208 протитанкових комплексів Javelin і 215 зенітно-ракетних комплексів Stinger. І жоден із них не прибув на острів. Заступник Міноборони Тайваню вже дав зрозуміти, що Тайвань хоче зброю відповідно до графіка.

Журналістам WSJ ні Держдепартамент, ні Пентагон не прокоментували відставання постачання зброї до Тайваню, але американо-китайська комісія з огляду економіки та безпеки попередила про затримки з такими видами зброї, як "Stinger" та САУ Paladin.

Україна не отримує тайванську зброю

З 2009 року США погодилися продати Тайваню зброї на майже на 30 мільярдів доларів. Одним із найбільших замовлень є угода на 8 млрд доларів на 66 літаків F-16 Lockheed Martin.

У Міноборони США наголосили, що Україні дають зброю зі складів армії США, а закупівлі Тайваню – те, що виробляється на конвеєрі зараз.

Спікерка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США "продовжують старанно працювати над тим, щоб якнайшвидше надати можливості Тайваню, а також переконатися, що Україна може захистити себе від російської агресії".

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