Негативні наслідки найдовшого шатдауна у США

Чиновники Держдепу не можуть схвалити рішення про постання зброї через шатдаун. Кількість працівників Державного департаменту, які можуть брати участь у розв'язанні цього питання, значно скоротилися, бо велику частину чиновників відправили у відпустку, і вони не можуть виконувати своїх службові обов'язки. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Це загальна ситуація у США, і вона відбивається на постачанні зброї для європейців і, очевидно, для української армії. Це стає ще одним негативним наслідком найдовшого у новітній американській історії шатдауна.

Причому якихось перспектив, що кризову ситуацію швидко подолають, практично немає. Американські демократи шукають порозуміння із республіканцями, але не хочуть відмовлятися від своїх вимог.

Тим більше на тлі недавніх вдалих для Демократичної партії місцевих виборів у Нью-Йорку та кількох американських штатах, де перемогли їхні кандидати. Якщо демократи просто забудуть про свої вимоги, пов'язані із соціальною сферою, це може негативно позначитися на їхніх результатах на довиборах до американського Конгресу, які відбудуться вже у 2026 році.

Однак і Дональд Трамп не дуже хоче йти на поступки.

По-перше, тому що він не сприймає теперішню політичну ситуацію у США як таку, в якій він може і бажає чимось поступатися.

По-друге, в американського президента може бути чисто утилітарна мета. Маскуючи проблеми під шатдаун він може звільнити левову частину держслужбовців, яких хотів би позбутись.

Нагадаю, що у перші місяці президентства Трампа із цією місією намагався впоратися мільярдер Ілон Маск. У нього практично нічого не вийшло, і місія Маска завершилася майже публічною сваркою із його недавнім кумиром.

Але зараз Трамп може обійтися без послуг Маска, бо сама відсутність грошей у бюджеті буде спонукати багатьох людей, які сьогодні зайняті на державній службі, відмовлятися від продовження кар'єри, а їхні місця у майбутньому, якщо кризу вдасться вирішити, можуть бути просто ліквідовані під час реорганізації державного апарату.

Таким чином, республіканці й демократи не можуть знайти згоди, бо демократи намагаються виконати свої обіцянки перед виборцями, а республіканці взагалі не шукають порозуміння, а тим часом зброя не постачається.

Україна вже втратила Авдіївку через відсутність зброї

Це досить серйозна проблема для України. Нагадаю вам, що втрата Авдіївки відбулася тоді, коли республіканці протягом кількох місяців поспіль блокували законопроєкт президента Джозефа Байдена, пов'язаний із військовою допомогою для України, Ізраїлю та країн Азійсько-тихоокеанського регіону. Тоді Силам оборони України просто не вистачало зброї, щоб боротися з росіянами.

Зараз ми також спостерігаємо скорочення американських поставок. Це ще не пов'язано із шадауном, але пов'язано із тим, що грант, який був наданий Конгресом ще за часів Байдена, вже вичерпався. Україна отримує зброю від своїх європейських союзників та США за гроші ЄС.

Але цю кількість зброї важко порівняти із тією кількістю, якою українці зобов'язані попередній американській адміністрації. Адміністрації, яка усвідомлювала, що домовитися із Володимиром Путіним про припинення вогню можна буде тільки тоді, коли його армія відступатиме, а не наступатиме.

Можна критикувати якісь політичні рішення в Україні, можна критикувати рішення військового командування і бути абсолютно логічним у цій критиці. Але війна – це насамперед залізо. Це технічні можливості. Саме допомога Заходу дозволяє Україні, яка не може порівнятися з Росією, тримати баланс на фронті протягом цих чотирьох довгих років виснажливої війни із ядерною надпотугою, якій не вдалося виконати амбітні цілі Путіна.

Якщо такого постачання немає, то можна ухвалювати найсміливіші рішення, але вони будуть скасовані самою реальністю російської військової демографічної переваги. Саме так відбулося з Авдіївкою. Тоді всі згадували Трампа, який фактично не дозволяв республіканцям голосувати за законопроєкт про збільшення допомоги Україні.

Тепер ми говоримо про Покровськ в рамках вичерпаності американського воєнного пакета. Якщо шатдаун продовжуватиметься, то доведеться говорити й про інші втрати української армії. Шатдаун – це не тільки намагання Трампа збільшити свою владу і зменшити кількість держслужбовців, і не тільки бажання демократів виконати свої зобов'язання перед власними виборцями. Це, на жаль, ще й українська війна й українська географія.