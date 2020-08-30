Затримання вагнерівців у Білорусі Путін списав на спецслужби України й США, які виманили ні в чому не винних заробітчан із Росії, аби підставити їх. У США ж нагадали Путіну, що це саме він використовує всі засоби, щоб підставляти уряди інших країн, підтримувати диктаторів та сіяти хаос.

Заяву президента Росії Володимира Путіна про затримання у Білорусі вагнерівців прокоментувала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, пише "Голос Америки".

Читайте також Вагнерівець заявив, що бачився перед виїздом у Росію із сином Лукашенка: про що говорили

Що заявив Путін про вагнерівців

27 серпня з'явилася інформація про те, що кремлівський лідер Путін назвав затримання бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі спільною операцією спецслужб України та США.

Мовляв, "заробітчан" виманили на територію Білорусі й "представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборчої кампанії", що геть не правда.

Як відреагували на слова Путіна у США

Ортагус зазначили, що у США чудово знають, як Росія підступно використовує "маріонеточні сили". А усі ці заяви, на кшталт останньої від Путіна, є лише відвертанням уваги від справжньої проблеми.

А полягає вона в тому, що Росія використовує вагнерівців та інші подібні сили "для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос".

Адже Росія хоче впливати на процеси глобально, серед іншого і в Білорусі – аби "позбавити народ Білорусі суверенних прав". Що, звісно, у США та всьому цивілізованому світі вважають неприйнятним.

Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту та завдає шкоди країнам, у яких вони працюють. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним,

– підсумувала Ортагус.

До теми Україна не втручається у справи Білорусі, – Кулеба відповів Путіну щодо вагнерівців

Коротко про скандал навколо затримання вагнерівців у Білорусі