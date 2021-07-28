У США змінили правила носіння масок через штам Дельта – Голос Америки

Центр з контролю та запобігання захворюванням США знову рекомендував американцям носити маски у закритих громадських місцях. Мовитиметься про ті частини країни, де темпи інфікування коронавірусом зростають.

Рекомендації стосуються як невакцинованих, так і тих, хто пройшов повний курс імунізації. Освітянам, студентам та відвідувачам шкільних закладів носити маски рекомендують тепер не лише незалежно від статусу вакцинації, але й території. Змінити попередні рекомендації посадовців змусив новий штам коронавірусу Дельта.

До теми Як захиститися від штаму коронавірусу Дельта: поради МОЗ

Тихановська зустрілася з Байденом

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сполучені Штати стоять з народом Білорусі у їхньому прагненні до демократії та універсальних прав людини, написав президент Байден у твітері за результатами перемовин.

Байден заявив про спроби Росії втрутитись у вибори

Джо Байден заявив, що Росія вже намагається втрутитись у проміжні вибори у США 2022 року. Він також зазначив, що посилення атак на кшталт тих, що відбуваються з Росії чи Китаю, може стати справжньою причиною війни США з якоюсь великою державою. Говорячи про Путіна Байден зазначив, що економічні проблеми Росії роблять очільника Кремля небезпечнішим. У Москві вже відповіли на цей коментар.

Зверніть увагу Помилкові знання, – Кремль обурився через заяву Байдена про "голу-босу" Росію

На Івано-Франківщині впав легкомоторний літак

4 людини загинули внаслідок падіння легкомоторного літака на житловий будинок на Івано-Франківщині. В Об'єднаній єврейській громаді України заявили, що пасажирами були хасиди, громадяни США.

Повний випуск програми "Голос Америки" на 24 каналі: дивіться відео

