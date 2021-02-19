У США зросла кількість загиблих через негоду

У США вже кілька днів лютує негода, найгірша ситуація є на півдні країни. Сильні морози та крижані дощі призвели до загибелі 36 людей.

Найбільше людей загинули у Техасі – щонайменше 20.

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Що відомо про загиблих

►Найбільше смертей пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами через ожеледицю на дорогах.

►Другою за поширеністю причиною смерті стало отруєння чадним газом. Все тому, що люди використовували транспортні засоби або генератори, щоб зігрітись при низьких температурах, адже електроенергії не було.

►Ще кілька людей загинули, коли під ними проламалася крига.

Яка ситуація у США

Через негоду у Техасі мільйони людей залишилися без електроенергії та питної води. Місцеві чиновники радять людям кип'ятити воду перед її споживанням.

У багатьох містах США фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття.

Всередині будинків мешканців Техасу утворюються бурульки, а вода у кранах просто замерзає.

Негода у Техасі / Фото Getty Images, соціальні мережі