У США зросла кількість загиблих через негоду

У США вже кілька днів лютує негода, найгірша ситуація є на півдні країни. Сильні морози та крижані дощі призвели до загибелі 36 людей.
Джерело:CBS News
Найбільше людей загинули у Техасі – щонайменше 20.
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Що відомо про загиблих
►Найбільше смертей пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами через ожеледицю на дорогах.
►Другою за поширеністю причиною смерті стало отруєння чадним газом. Все тому, що люди використовували транспортні засоби або генератори, щоб зігрітись при низьких температурах, адже електроенергії не було.
►Ще кілька людей загинули, коли під ними проламалася крига.
Яка ситуація у США
- Через негоду у Техасі мільйони людей залишилися без електроенергії та питної води. Місцеві чиновники радять людям кип'ятити воду перед її споживанням.
- У багатьох містах США фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття.
- Всередині будинків мешканців Техасу утворюються бурульки, а вода у кранах просто замерзає.
Негода у Техасі / Фото Getty Images, соціальні мережі