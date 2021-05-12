У США зростає дефіцит пального через кібернапад – Голос Америки

У деяких штатах Америки зафіксували дефіцит пального. Це сталося після кібернападу на оператора трубопроводу Colonial Pipeline. Річ у тім, що саме він постачає 45% пального для регіонів Східного узбережжя США.

Через паніку люди почали закупляти бензин у великій кількості. Губернатори оголосили надзвичайний стан через ситуацію.

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Влада намагається заспокоїти споживачів, що браку насправді немає. Водночас уряд шукає спосіб безперервного постачання пального у штати.

В Федеральному бюро розслідувань вже заявили, що за кібератакою стоять кримінальні групи з Росії та країн Східної Європи.

Зустріч Блінкена та Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен домовились про зустріч в Рейк'явіку. Вона відбудеться вже наступного тижня. Як відомо, це буде перша зустріч голів зовнішньополітичних відомств двох країн за час президентства Джо Байдена.

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