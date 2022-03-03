США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти правди та свободи ЗМІ

Сполучені Штати звинуватили Росію в розгортанні війни проти свободи ЗМІ та правди. Адже Кремль блокує незалежні ЗМІ, не даючи росіянам чути новини про вторгнення в Україну.

У США переконані, що Росія блокує незалежні новинні видання.

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Зокрема, там блокують навіть соцмережі, які росіяни використовували для спілкування один з одним і зовнішнім світом.

Уряд Росії також пригнічує платформи Twitter, Facebook та Instagram, на які покладаються десятки мільйонів громадян Росії через доступ до незалежної інформації та думок,

– йдеться у заяві Держдепу.

Додамо, що в Україні вже тиждень триває війна. Росія кровожерлива й безжальна, вона кидає бомби та ракети на цивільне населення. І одна з найбільш гарячих точок – Харків. Водночас російські пропагандисти розповідають, що нібито успішно їхні цинічні війська б'ються за Харків, але це брехня, заявив журналіст Юрій Бутусов.



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