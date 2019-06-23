США хочуть, щоб Україна кинула виклик російській армії, – The Washington Examiner

Пентагон надасть Києву військову допомогу на суму $250 млн. У переліку є, в тому числі, летальна зброя.

Оглядач The Washington Examiner Том Роган вважає цей крок черговим доказом того, що адміністрація Дональда Трампа продовжує проводити "жорсткий курс" щодо Росії.

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На особистих зустрічах з Володимиром Путіним чинний президент США часто здається "відірваним від реальності", але цього не можна сказати про його політику щодо Росії. Адже Трамп поводиться з Москвою "набагато жорсткіше", ніж його попередник Барак Обама, вважає Роган.

За його словами, черговим доказом цього "більш жорсткого курсу" стало рішення Вашингтона надати Збройним силам і спецслужбам України військову допомогу на суму $250 млн. І ці нові поставки містять засоби, явно спрямовані на "стримування і розгром російської агресії".

В опублікованому американською владою списку є снайперскі гвинтівки, гранатомети, протиартилерійські радари і "засоби виявлення радіоелектронної зброї". Ці системи допоможуть українським військовим "кинути виклик" російській армії на ключових напрямках, вважає оглядач The Washington Examiner.

Ініціатива американської влади також передбачає підтримку українського флоту. Таким чином США відповідають на "зростаючу російську агресію щодо морського суверенітету України". Крім того, у результаті Пентагон отримує "непрямі летальні способи" дати відсіч російським кораблям, які "все частіше дошкуляють" ВМС США.

Трампу варто було б порадити з більшим скепсисом розглядати свої особисті стосунки з Путіним. Але поки що його пропорційна і продумана політика б'є в точку і відповідає найкращим ідеалам США,

– підсумовує Том Роган.

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