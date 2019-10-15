США не видали візи російській делегації в ООН: з Кремля вже летять обвинувачення

Так, офіційна Москва звинувачує Вашингтон у розв’язанні візової війни. Цього разу російським дипломатам не видали 18 віз, а наприкінці вересня до США не пустили низку співробітників МЗС РФ, члена Ради Федерацій Костянтина Косачьова і главу комітету Держдуми у міжнародних справах Леоніда Слуцького.

Цього разу візи не отримали майже два десятки дипломатів, які мали взяти участь у роботі Генасамблеї ООН. Серед них – перекладач, який повинен був доносити світу виступи російських делегатів. Про це інформує МЗС Росії у твіттері.

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Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної американської візи не видали,

– заявив заступник постійного представника Росії при Генасамблеї ООН Геннадій Кузьмін.

У Росії вважають рішення Вашингтона політично вмотивованим, ситуацію також називають обурливим прикладом неповаги до членів ООН.

#США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из России с момента начала 74-й сессии Генассамблеи #ООН. От этом заявил в понедельник зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.https://t.co/trVmOcxwoM pic.twitter.com/pMxUBppize — МИД России (@MID_RF) October 15, 2019

Своєю чергою, росіяни теж не видають віз американським високопосадовцям. Так, наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон заявляв, що не зміг отримати візу для здійснення візиту в Росію у складі делегації американських законодавців. Сенатор, до речі, відомий своєю стійкою позицією підтримки України.