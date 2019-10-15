США не видали візи російській делегації в ООН: з Кремля вже летять обвинувачення
Так, офіційна Москва звинувачує Вашингтон у розв’язанні візової війни. Цього разу російським дипломатам не видали 18 віз, а наприкінці вересня до США не пустили низку співробітників МЗС РФ, члена Ради Федерацій Костянтина Косачьова і главу комітету Держдуми у міжнародних справах Леоніда Слуцького.
Цього разу візи не отримали майже два десятки дипломатів, які мали взяти участь у роботі Генасамблеї ООН. Серед них – перекладач, який повинен був доносити світу виступи російських делегатів. Про це інформує МЗС Росії у твіттері.
Актуально: США не пустили членів делегації з Росії на Генасамблею ООН
Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної американської візи не видали,
– заявив заступник постійного представника Росії при Генасамблеї ООН Геннадій Кузьмін.
У Росії вважають рішення Вашингтона політично вмотивованим, ситуацію також називають обурливим прикладом неповаги до членів ООН.
Своєю чергою, росіяни теж не видають віз американським високопосадовцям. Так, наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон заявляв, що не зміг отримати візу для здійснення візиту в Росію у складі делегації американських законодавців. Сенатор, до речі, відомий своєю стійкою позицією підтримки України.