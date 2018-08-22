США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним

Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за восьми пунктами звинувачень.

Відтак, екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.

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Що мене в цій історії вразило найбільше. Суд над Манафортом тривав три тижні. Ще раз: три тижні. З 31-го липня по 22-ге серпня 2018 року.

Тим часом, в Україні:

третій рік йде суд над діамантовими прокурорами

четвертий рік йде суд над Кернесом

третій рік іде суд над Єфремовим

третій рік іде суд над Бочковським та Стоєцьким

скоро буде рік, як почався суд над Насіровим

Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть. "Тупо нема доказів. Тупо нема повноважень".

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