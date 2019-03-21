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      США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal

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      Ракетний есмінець флоту США в Чорному морі
      Ракетний есмінець флоту США в Чорному морі / Народний Оглядач

      Нахабний тиск Росії на Україну в Чорному та Азовському морях вимагає активної протидії. США це розуміють, але деякі їхні союзники демонструють нерішучість і нерозуміння проблеми.

      "США направляють допомогу воєнно-морському флоту України, щоб вона протистояла Росії. Країна-агресор блокує доступ до портів, щоб задушити економіку України та дестабілізувати її прозахідну владу, – пише The Wall Street Journal. – Навчання, які проводять США, та американське оснащення зміцнюють українську армію протягом 5-річного конфлікту з Росією. Кремль застосував нові заходи в морі, щоб стримувати західну інтеграцію України та зберегти її під впливом Росії. Такий поворот подій викликав занепокоєння США".

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      Американські чиновники повідомили, що США надають Києву два судна берегової охорони і планують відправити в Україну, а також Румунію, Болгарію та Грузію, берегові радіолокаційні станції.

      США також допомагають Україні будувати оперативний центр ВМС поблизу Одеси і можуть направити додаткові кораблі берегової охорони та смертоносну зброю, щоб зміцнити ВМС України, – підкреслює видання. – За словами дипломатів, НАТО також готує ряд заходів по зміцненню своїх позицій у Чорному морі. Про це оголосять на квітневій зустрічі міністрів закордонних справ 29 країн-учасниць альянсу у Вашингтоні.

      Дії НАТО і, в першу чергу, США дуже занепокоїли Росію. "Кремль звинувачує НАТО в збільшенні збройних сил та інфраструктури в Чорному морі та біля кордонів Росії, – йдеться у статті The Wall Street Journal. – За останні місяці США також збільшили свої воєнно-морські сили в Чорному морі, провели спільні навчання з Румунією, де розміщено американський об'єкт ПРО. Росія не відстає, направляючи туди кораблі, літаки та ракетні системи".

      Видання нагадує про методи, які використовує Кремль: "У листопаді російські війська захопили три українські воєнні кораблі та затримали 24-х моряків, що намагались пройти Керченську протоку. Росіяни досі утримують екіпажі та кораблі, не зважаючи на міжнародні заклики про їхнє звільнення. Крім того, з 2018 року Росія перешкоджає доступу комерційних суден до Азовського моря. У травні РФ відкрила автомобільно-залізничний міст через Керченську протоку. Він – занадто низький для високих кораблів. Російська влада почала затримувати судна перед протокою на години чи навіть на дні, скорочуючи комерційний рух в українські порти".

      Таким чином, Росія планує дестабілізувати ситуацію в азовських портах Маріуполь і Бердянськ та зупинити їхню економічну діяльність, – цитує The Wall Street Journal Президента України Петра Порошенка. – Це підрив стану безпеки у всьому регіоні.

      "ЄС зосереджений на заходах допомоги економіці півдня та сходу України. Ці регіони – на передній лінії конфлікту, внаслідок якого загинуло більше 10 000 людей, а переселенцями стало більше мільйона", – пише газета, вказуючи на європейські інвестиції в інфраструктурні проекти, на підготовку відкриття представництва в регіоні та наміри видавати мікрокредити, про що повідомив Пітер Вагнер, голова групи підтримки України в Європейській комісії.

      А Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, заявив днями на форумі з питань безпеки:

      Розглядаються жорсткі заходи, у тому числі морські санкції, що забороняють російським військовим та деяким комерційним суднам приставати в західних портах.

      Але він визнав: "В цілому, у нас поки що немає достойної відповіді". Бо союзники НАТО не змогли домовитися, "наскільки суворою повинна бути реакція Заходу на нові дії Росії".

      За словами західних чиновників, Кремль ретельно калібрує свій воєнний та економічний тиск на Україну, щоб скористатися нерішучістю деяких європейських країн.

      Викликає стурбованість те, що деякі союзники не вважають за потрібне рішуче відповідати на путінський підхід поступового відсікання, – підкреслює Джон Манза, помічник генерального секретаря НАТО з операцій.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини США Публікації Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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