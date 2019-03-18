Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita

Україна хоче зробити свою найбагатшу енергетичну компанію "Нафтогаз" відкритою для іноземних інвесторів. Таким чином, Київ намагається якось вплинути на будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море.

Нещодавно голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що українська газотранспортна система втратить свою цінність, якщо Росія запустить "Північний потік-2", який з'єднає РФ з Німеччиною.

Ми втратимо весь транзит, – цитує Коболєва польська Rzeczpospolita. – Адже треба враховувати, що є ще "Турецький потік" (цей газопровід об'єднує Росію, Туреччину, Болгарію, Сербію, Угорщину і Словаччину – Прим. ред.).

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Керівник "Нафтогазу" стверджує, що йдеться не тільки про гроші, а й про те, що "український транзит стримує Росію від подальшої агресії" проти України. На думку Коболєва, "питання безпеки не заважають європейським корпораціям інвестувати в російський проект". Тому він запропонував допустити більше іноземних компаній до управління українською ГТС в обмін на інвестиції. Це повинно було б закріпити позиції України в Європі в боротьбі проти "Північного потоку-2".

Відомий київський економіст та аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса стверджує, що ідея голови "Нафтогазу" сама по собі непогана, але трохи запізніла.

Україна відкрила двері для інвесторів, тому що їй уже нічого втрачати, – відзначає Фурса. – Якщо українська система газопроводів залишиться без російського газу, дохід буде нульовим. У Києві вважають, що цього можна не допустити. І хочуть, щоб Європа зацікавилася в транзиті російського газу через Україну. Тепер все буде залежати від інвесторів. Якщо вони будуть переконані, що скоро "Північний потік-2" запрацює, ніхто не захоче інвестувати гроші в українську ГТС. Кому потрібна труба, через яку не буде перекачуватися газ. Іноземних інвесторів треба було приваблювати українськими транзитними газопроводами значно раніше.

У Києві підрахували, що від розриву договору про транзит газу з Росією український бюджет буде нести втрати в розмірі 3 мільярдів доларів на рік. Теперішня угода дійсна до кінця року, новий договір не підписаний. І поки нічого не вказує на те, що буде продовжено попередню угоду. Ще в лютому російське МЗС заявило, що продовження контракту з Україною відбудеться "тільки на умовах Москви".

Раніше голова російського міністерства енергетики Олександр Новак заявив, що українські газопроводи "надто старі" і транзит газу через Україну коштує навіть в 2,5 рази більше, ніж через "Північний потік-1" і газопровід "Ямал-Європа" (з Росії в Німеччину через Білорусь та Польщу).

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