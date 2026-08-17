Взяли в полон 30 окупантів: ССО зачистили село на Донеччині

Сили спеціальних операцій звільнили Андріївку-Клевцове на Донеччині. Під час бойових дій 30 окупантів здались у полон.

Відповідне відео ССО розмістили у власних соцмережах.

Що відомо про операцію?

Російські війська тривалий час намагалися захопити населений пункт малими групами. На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в Андріївку-Клевцове та займали позиції.

Проте оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію та звільнили населений пункт.

Військові зазначили, що 30 російських солдатів були змушені здатися. Тих, хто продовжив чинити опір знищили.

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На відео військові показали наземну фаза операції: на ньому видно як спецпризначенці просувались, витісняли противника з позицій та відновлювали контроль над територією.

Також вони розповіли, що після деокупації провели місцевий обряд "Гоніння гадюк".

Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета – очистити оселю від злих духів, лиха та всіляких напастей, які в народі називають "гадюками". Цього разу – очистили від справжніх "гадюк",

– розповіли у ССО.