ССО зачистили промислову будівлю в тилу ворога: ліквідували понад 20 окупантів

Бійці ССО провели унікальну спецоперацію в тилу ворога. Аеророзвідники виявили скупчення російських солдатів в промисловій будівлі, а тактична група – зачистила територію, ліквідувавши 23 окупантів.

При цьому українські захисники протягом 2 днів операції не зазнали втрат. Деталі успішної операції повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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ССО ліквідували 23 окупантів у тилу

У ССО поділилися, що під час аеророзвідки на одному з напрямків, оператори БПЛА 3-го полку виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства. Після того тактична група оперативно висунулася до об'єкта, який зайняв ворог.

Бійці провели успішну зачистку промислового приміщення та ліквідували 23 окупантів: 10 військових країни-агресорки знищили у самій будівлі, а ще 13 – довкола неї.

Після блискавично виконаного завдання бійці ССО ще 2 дні утримували позицію. Унаслідок інтенсивних бойових дій на території будівлі спалахнула пожежа, тому бійці ССО відійшли на броньованих автомобілях Hamvee.

Кадри операції ССО в тилу ворога: дивіться відео

У ССО додали, що унаслідок складної операції група не зазнала втрат та успішно вийшла з позиції в тилу ворога.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила близько 859 920 особового складу, з яких 1520 окупантів ліквідували минулої доби.