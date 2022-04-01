ССО України б'ють по шляхах забезпечення ворога: чергове ефектне відео
1 квітня 2022 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:Командування ССО ЗСУ
Українські герої не лише нищать російських окупантів, а й відрізають їх від забезпечення. Завдяки майстерним діям наших захисників ворог швидко знесилюється.
Російські окупанти мають дуже великі проблеми з постачанням. Українські герої вносять свої поправки у логістику ворога.
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Ефективна робота ССО
Воїни ССО показали, як завдають ударів по шляхах забезпечення окупантів. Ворог залишається без необхідних засобів для подальшого ведення бойоивх дій.
Відео удару ССО:
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