ССО України б'ють по шляхах забезпечення ворога: чергове ефектне відео

Українські герої не лише нищать російських окупантів, а й відрізають їх від забезпечення. Завдяки майстерним діям наших захисників ворог швидко знесилюється.

Російські окупанти мають дуже великі проблеми з постачанням. Українські герої вносять свої поправки у логістику ворога.

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Ефективна робота ССО

Воїни ССО показали, як завдають ударів по шляхах забезпечення окупантів. Ворог залишається без необхідних засобів для подальшого ведення бойоивх дій.

Відео удару ССО:

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