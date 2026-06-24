ССО уразили два ключові заводи противника поблизу Оренбурга
Сили спеціальних операцій завдали deep strike по території Росії. Під ударом були два заводи біля Оренбурга – газопереробний та гелієвий.
Про це 24 червня повідомили ССО та Генштаб ЗСУ.
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Які деталі спецоперації біля Оренбурга?
Підрозділи ССО завдали ударів по заводах у взаємодії з підпільним рухом на території Росії "Чорна іскра". Зазначається, що заводи формують єдиний промисловий комплекс та розташовані за понад 1200 кілометрів від України.
На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються,
– додали військові.
Оренбурзький ГПЗ був введений в експлуатацію в 1974 році та є одним з найбільших газопереробних комплексів у Росії та газохімічних у світі. Його потужність складає 45 мільярдів кубометрів газу на рік. На підприємство припадає 60% газу, що переробляє "Газпром переробка".
Водночас гелієвий завод виробляє гелій та етан, які використовуються в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, а також в синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів.
Інші ураження Сил оборони
Також у Генштабі додали, що Сили оборони уразили склад FPV-дронів росіян в районі Алексєєвки, що в Бєлгородській області.
Під прицілом була й низка ворожих пунктів управління БпЛА на окупованих частинах Донеччини та Запорізької області, а також у Курській та Бєлгородській областях Росії.
До слова, СБУ завдала ударів по російських системах протиповітряної оборони, а також військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" в окупованому Криму. В результаті ударів пошкоджено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки та кілька ЗРК.