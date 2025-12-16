ССО знищили ворожу РСЗВ "Ураган" та особовий склад росіян на Донеччині
- Сили спеціальних операцій завдали удару по РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовому складу противника в Донецькій області.
- Операція була проведена за допомогою ударних БпЛА FP-2 в районах Благодатного та Покровська.
Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по росіянах. Військовим вдалося уразити ворожу РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовий склад противника в Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.
Читайте також Зеленський відповів, скільки військових убитими Росія втрачає на фронті щомісяця
Які наслідки удару по ворогу?
У ніч на 16 грудня підрозділи ССО уразили ворожі цілі на тимчасово окупованій території в Донецькій області: для цього вони використали ударні БпЛА FP-2.
У населеному пункті Благодатне військові відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місцю розташування екіпажів зазначених систем.
Крім того, в районі Покровська ССО уразили місце накопичення особового складу противника.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,
– наголосили бійці.
Військові ССО провели успішну операцію: дивіться відео
Сили оборони завдають втрат росіянам: останні новини
Нещодавно підводні дрони СБУ Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Йдеться про носій крилатих ракет "Калібр", якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.
Підводний човен перебував поблизу порту Новоросійська. Унаслідок атаки його фактично було виведено з бойового складу.
Спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав втрат росіянам у тимчасово окупованому Криму. Під ударом були дві радіолокаційні станції – "Каста-2Е2" та 96Л6.