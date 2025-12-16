Укр Рус
16 грудня, 16:49
ССО знищили ворожу РСЗВ "Ураган" та особовий склад росіян на Донеччині

Поліна Буянова
Основні тези
  • Сили спеціальних операцій завдали удару по РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовому складу противника в Донецькій області.
  • Операція була проведена за допомогою ударних БпЛА FP-2 в районах Благодатного та Покровська.

Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по росіянах. Військовим вдалося уразити ворожу РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовий склад противника в Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Які наслідки удару по ворогу?

У ніч на 16 грудня підрозділи ССО уразили ворожі цілі на тимчасово окупованій території в Донецькій області: для цього вони використали ударні БпЛА FP-2.

У населеному пункті Благодатне військові відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місцю розташування екіпажів зазначених систем.

Крім того, в районі Покровська ССО уразили місце накопичення особового складу противника.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, 
– наголосили бійці.

Військові ССО провели успішну операцію: дивіться відео

