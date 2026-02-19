ССО здійснили наліт на позиції росіян: кадри успішної операції

Бійці ССО здійснили наліт на російські позиції на одному з напрямків фронту. У результаті штурму було ліквідовано двох окупантів.

Під час проведення операції, українські військові неодноразово пропонували росіянам здатися у полон, проте ворог відмовився. Про це повідомили ССО. Дивіться також Російський "Іскандер" злетів у повітря: бійці ССО успішно атакували окупантів Як ССО ліквідували двох окупантів? ССО 18 лютого повідомили, що 4 полк Рейнджерів провів успішну операцію зі штурму російських позицій. Українські військові змогли ліквідувати двох росіян. Під час проведення прямих дій спецпризначенці ССО пропонували росіянам здатися в полон. Російські військовослужбовці відмовилися від взаємодії. ССО провели успішну операцію: дивіться відео Що ще відомо про операції ССО? Сили спеціальних операцій України успішно провели операцію в Куп'янську, знищивши та взявши в полон російських солдатів.

ССО завдали ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях Донеччини. Уражено було логістичний склад у Селидовому та склад боєприпасів у Гірному.