Російський "Іскандер" злетів у повітря: бійці ССО успішно атакували окупантів

Українські бійці продовжують завдавати росіянам втрат як у техніці, так і в особовому складі. Нещодавно бійці ССО знищили ворожий ракетний комплекс "Іскандер", а також пункт управління дронами "Рубікон".

Про успішні удари по військовій інфраструктурі ворога заявили Сили спеціальних операцій.

Що вдалося знищити Силам спеціальних операцій?

Підрозділи Сил спеціальних операцій уразили об'єкти тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованих територіях. Удари здійснювались дронами FP-2.

У селі Пасічне, на території тимчасово окупованого Криму, українські бійці знищили місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ним росіяни обстрілюють українську енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Окрім цього у селі Високе, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області, наші бійці знищили пункт дистанційного пілотування підрозділу "Рубікон".

Загалом за період з 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти,

– йдеться в повідомленні ССО.

Як українські бійці знищували військову інфраструктуру ворога: дивіться відео

Які були нові атаки по інфраструктурі Росії на окупованих територіях?