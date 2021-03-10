Скандал зі стадіоном імені Шухевича: польське місто Замосць розірвало партнерство з Тернополем

У Тернополі стадіон назвали на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Після цього мерія польського міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з українським містом.
Джерело:сайт міста Замосць
Влада польського міста Замосць не сприйняла нову назву стадіону в Тернополі.
Читайте також У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича
Реакція Польщі на перейменування стадіону
З великим сумом констатуємо факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали стадіон іменем Шухевича – керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943 – 1944 роках,
– написали на сайті міської влади.
Там також додали, що "вбивства відбувалися на Волині, Тернопільщині, Галичині та в сучасній Івано-Франківської області".
Через це міська влада Замосця припинила співпрацю з Тернополем за низкою проєктів. Зокрема, зупиняють фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща планувала виділити майже 70 тисяч євро.
Заява влади міста Замосць щодо перейменування стадіону / Сайт Замосцю
Скандал зі зміною назви стадіону у Тернополі: основне
- Тернопільському міському стадіону присвоїли ім'я Романа Шухевича.
- Після цього посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою негайно скасувати таке рішення.
- Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла. Мовляв, дискусії щодо цього мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами.
- А ініціатор такої назви стадіону мер Тернополя Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, як родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку