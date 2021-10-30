Стадіон, так стадіон: на НСК "Олімпійський" відкриють пункт щеплення від COVID-19

ФК "Динамо" спільно з Міністерством охорони здоров'я організувало на території НСК "Олімпійський" пункт вакцинації проти коронавірусу.

Кожен охочий упродовж 31 жовтня та 1 листопада зможе зробити щеплення. На стадіоні чергуватиму кілька мобільних бригад медиків, так планують уникнути черг й інших незручностей.

Читайте також Стануть центрами вакцинації: у Харкові на виборчих дільницях робитимуть щеплення

Вакцини сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я України. Досвідчений професійний медичний персонал, визначений МОЗ, забезпечить швидкий та безпечний процес вакцинації для кожного громадянина України, який завітає до пункту на НСК "Олімпійський",

– зазначили у пресслужбі "біло-синіх".

На сайті ФК "Динамо" поінформували, що пункт у залі "Олімпійський двір" (вхід на територію стадіону через "Захід-1", "Північ-1,2") працюватиме:

31 жовтня – з 10:00 до 17:00;

1 листопада – з 11:00 до 19:00.

Насамкінець кияни закликали футбольних уболівальників відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих і вакцинуватися від вірусу.

Вакцинація в Україні: коротко

З початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 осіб. 10 022 976 отримали одну дозу, дві – 7 377 032 (із них двоє одну дозу за кордоном).

Загалом у нашій державі провели 17 400 008 уколів проти коронавірусу.

Для всіх бажаючих щеплення від COVID-19 безкоштовні.