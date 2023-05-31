"Сталева мрія": українські металурги запропонували концепцію відбудови України

За даними обласних військових адміністрацій, які наводить Мінінфраструктури, з 24 лютого 2022 року в Україні було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхівок, понад 142 тисяч приватних садиб, а також медичні і освітні заклади, підприємства, об’єкти інфраструктури.

Враховуючи обсяги руйнувань, Україна вже зараз готується до повоєнного відновлення. Серед тих, хто проявив готовність взяти участь у відбудові – українські металурги. Зокрема, власну концепцію відбудови країни, яка має назву "Сталева мрія", нещодавно презентувала Група Метінвест.

До теми Будинки з металу: Метінвест представив проєкт відбудови України "Сталева мрія"

"Сталева мрія": що відомо про концепцію

"Сталева мрія" містить набір готових рішень для будівництва із сталі житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад. Сама ідея сформувати бачення майбутньої відбудови виникла ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, розповіла Тетяна Скрипка, керівниця проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ", а вже наприкінці березня 2022-го року компанія почала вивчати світовий досвід відновлення міст та проводити аудит проєктів.

У травні минулого року їм вдалося вийти із ініціативою про розробку універсальної концепції, яка б включала рішення для житлового та соціального сектору, інфраструктури.



Проєкт включає як будинки, так і соціальну інфраструктуру / Фото Метінвест

Пропозиція отримала підтримку керівництва групи Метінвест, і це дало старт подальшій детальній розробці із залученням кращих фахівців.

Про реалізацію та масштабування концепції

Фахівці "Метінвест-СМЦ" розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі. Кожний з них виконаний у кількох варіантах, що враховують різні умови й обставини:

житлова забудова (будинки на 1 – 8 поверхів, гуртожиток, готель);

соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія);

інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс і підземне укриття).

Кожен тип будівлі представлений кількома різними варіантами, загалом передбачається понад 200 готових проєктів на основі трьох попередньо виготовлених сталевих елементів (prefab-рішень) – каркаса, модуля і платформи.

Одна із переваг представлених рішень – швидкість будівництва. Наприклад, восьмиповерхівку можна звести усього за дев’ять місяців, дитячий садок – удвічі швидше, ніж зазвичай.

Серед пріоритетів у процесі відбудові країни, зауважує Тетяна Скрипка, опиниться і забезпечення безпеки населення, адаптація до майбутніх загроз. Саме тому окремо проводилась ґрунтовна робота над створенням концепції якісного укриття. Запропонований проєкт підземного сховку базується на платформі, укриття призначене для тривалого перебування та передбачає максимальний захист.



Загалом передбачається понад 200 готових проєктів / Фото Метінвест

До роботи залучили вітчизняних архітекторів, проєктувальників, дизайнерів. Ставку зробили на українських фахівців, які розуміють місцеві умови та культуру, що дозволяє створювати адаптовані рішення. На етапі розробки концепції також проводили активні консультації з українськими заводами металоконструкцій (наразі у проєкті готові брати участь 15 підприємств, що виготовляють цю продукцію) та виробниками будматеріалів.

Роль металургійної галузі у післявоєнній відбудові України

Наразі "Сталеву Мрію" презентують громадам постраждалих регіонів, на які, власне, і спрямований проєкт. Місцевій владі вже можуть запропонувати готові концепції з усіма необхідними технічними рішеннями, графіками, кошторисами та візуалізаціями. Отримавши стартовий пакет документів, громади зможуть розпочати співпрацю з державою, міжнародними фондами та потенційними інвесторами, залученням фінансування та, власне, реалізацією відновлення.



"Сталеву мрію" презентували на архітектурно-будівельному бізнес-форумі / Фото Метінвест

"Сталеву мрію" також презентували на архітектурно-будівельному бізнес-форумі, який відбувся у травні 2023-го і був присвячений темі відновлення України. Команда проєкту змогла отримати позитивний фідбек від учасників заходу, серед яких були бізнес-лідери, девелопери, забудовники та політики.

"Сталева мрія" продемонструвала відповідність потребам часу і дала розуміння, як вирішити актуальні проблеми постраждалих територій. Це підтверджує, що продукт є потрібним. Тож ми продовжуємо рухатись вперед і співпрацювати зі зацікавленими сторонами, фондами та інвесторами,

– резюмує Тетяна Скрипка.