Стали не підозрюваними, а свідками, – Стерненко про ймовірних організаторів замаху на нього
Джерело:телеграм Стерненка
У Приморському суді Одеси 9 липня відбудеться засідання у справі Сергія Стерненка. Допитають Віталія Посувайла та Олександра Подобєдова.
Активіст називає їх організаторами нападів на нього. Стерненко заявив, що доказів є більш ніж достатньо.
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"Саме ці двоє чортів давали вказівку виконавцям на мене напасти. Вони їх привозили до місця нападу, а потім мали їх забирати звідти", – написав активіст.
Вони (Посувайло та Подобєдов – 24 канал) – не підозрювані. Вони – свідки обвинувачення,
– заявив Стерненко.
Він додав, що йому "не вистачає цензурних слів", щоб пояснити, який це жах. "Мало того що судять за те, що вижив. Так ще й вбивць тягнуть свідками проти мене. А потім попросять мені років 15 ув'язнення", – наголосив активіст.
Сергій вважає, що більший цинізм складно уявити. Він зіронізував, про те, що варто було б ще привести замовника нападу, щоб розповів як той "самозахистом зіпсував його плани, через що він втратив виділені на напад гроші".Зверніть увагу! 31 травня апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за 2 статтями: про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Саме за останньою суд виніс покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно.
Що відомо про напади на Стерненка
- Активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще у 2018 році.
- Під час першого нападу невідомі побили його битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних.
- Згодом відбувся другий напад: у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою, Стерненко залишився живим.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного зі зловмисників ножем. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту.