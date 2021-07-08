Стали не підозрюваними, а свідками, – Стерненко про ймовірних організаторів замаху на нього

У Приморському суді Одеси 9 липня відбудеться засідання у справі Сергія Стерненка. Допитають Віталія Посувайла та Олександра Подобєдова.

Активіст називає їх організаторами нападів на нього. Стерненко заявив, що доказів є більш ніж достатньо.

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"Саме ці двоє чортів давали вказівку виконавцям на мене напасти. Вони їх привозили до місця нападу, а потім мали їх забирати звідти", – написав активіст.

Вони (Посувайло та Подобєдов – 24 канал) – не підозрювані. Вони – свідки обвинувачення,

– заявив Стерненко.

Він додав, що йому "не вистачає цензурних слів", щоб пояснити, який це жах. "Мало того що судять за те, що вижив. Так ще й вбивць тягнуть свідками проти мене. А потім попросять мені років 15 ув'язнення", – наголосив активіст.

Сергій вважає, що більший цинізм складно уявити. Він зіронізував, про те, що варто було б ще привести замовника нападу, щоб розповів як той "самозахистом зіпсував його плани, через що він втратив виділені на напад гроші".

Що відомо про напади на Стерненка

Активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще у 2018 році.

ще у 2018 році. Під час першого нападу невідомі побили його битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних.

Тоді правоохоронці не знайшли винних. Згодом відбувся другий напад: у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою, Стерненко залишився живим.

На щастя, куля була гумовою, Стерненко залишився живим. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного зі зловмисників ножем. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту.

31 травня апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за 2 статтями : про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Саме за останньою суд виніс покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно.

Справа Стерненка / Інфографіка 24 каналу