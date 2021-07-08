Стали не підозрюваними, а свідками, – Стерненко про ймовірних організаторів замаху на нього

8 липня 2021 , 16:24

Джерело:

телеграм Стерненка

У Приморському суді Одеси 9 липня відбудеться засідання у справі Сергія Стерненка. Допитають Віталія Посувайла та Олександра Подобєдова.

Активіст називає їх організаторами нападів на нього. Стерненко заявив, що доказів є більш ніж достатньо.

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"Саме ці двоє чортів давали вказівку виконавцям на мене напасти. Вони їх привозили до місця нападу, а потім мали їх забирати звідти", – написав активіст.

Вони (Посувайло та Подобєдов – 24 канал) – не підозрювані. Вони – свідки обвинувачення,
– заявив Стерненко.

Він додав, що йому "не вистачає цензурних слів", щоб пояснити, який це жах. "Мало того що судять за те, що вижив. Так ще й вбивць тягнуть свідками проти мене. А потім попросять мені років 15 ув'язнення", – наголосив активіст.

Сергій вважає, що більший цинізм складно уявити. Він зіронізував, про те, що варто було б ще привести замовника нападу, щоб розповів як той "самозахистом зіпсував його плани, через що він втратив виділені на напад гроші".

Зверніть увагу! 31 травня апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за 2 статтями: про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Саме за останньою суд виніс покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно.

Що відомо про напади на Стерненка

  • Активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще у 2018 році.
  • Під час першого нападу невідомі побили його битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних.
  • Згодом відбувся другий напад: у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою, Стерненко залишився живим.
  • Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного зі зловмисників ножем. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту.

Справа Стерненка / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська