Вирок суду в Севастополі, яким громадянка України Галина Довгопола засуджена до 12 років позбавлення волі за шпигунство на користь України, в черговий раз продемонстрував, як швидко анексуваний півострів сповзає в радянське минуле – причому навіть не в пізні роки соціалізму, а в самий що ні на є сталінський період з його пошуком шпигунів в кожній квартирі. Далі читайте російською.

Мне совершенно очевидно, что пенсионерка Довгополая вряд ли могла собирать информацию об авиационном полке Черноморского флота России и быть агентом Главного управления разведки украинского Министерства обороны. И что все это странное дело шито белыми нитками.

Обратите внимание! Земля в Крыму – только для россиян: зачем это Путину и что делать украинцам

Кругом шпионы

Но ведь в сталинские времена тоже не принято было сомневаться в том, что не только бывший председатель Совнаркома или бывший председатель исполкома Коминтерна – американские, японские или немецкие шпионы, но и твой коллега, сосед по квартире или даже собственная жена. При этом, конечно же, если человек был иностранцем, сомневаться в том, что он шпион, просто не полагалось. Просто еще не разоблаченный шпион – и точка. Поэтому обычному советскому человеку полагалось от иностранцев шарахаться и родственников за границей тщательно скрывать – вплоть до краха коммунистической системы.

В этой связи украинское гражданство осужденной, похоже, само по себе является отягчающим обстоятельством для севастопольского суда.

Это только могло показаться, что жители Крыма, которые не стали российскими гражданами после оккупации полуострова, будут продолжать там жить, как жили – только чтобы в политику не вмешивались. Но теперь украинских граждан – собственников земли на побережье Крыма в приказном порядке лишают собственности по указу президента России Владимира Путина.

А некоторые из них могут запросто оказаться шпионами – потому что местной и российской власти, уверен, выгодно создавать в обществе атмосферу подозрительности и шпиономании. Именно эта атмосфера позволяет объяснять, почему Крым и спустя семь лет после "отплытия в родную гавань" остается зоной бесправия, почему на полуострове постоянно кого-то арестовывают, приговаривают, клеймят, почему почти любой протест против действий власти – от экологического до политического – воспринимается как посягательство на "скрепы". Понятно же, почему. Потому что шпионы кругом. Если шпионкой может оказаться даже безобидная пенсионерка с украинским паспортом, то представьте только себе, какие воинские звания в украинских спецслужбах у общественных активистов, журналистов, членов крымскотатарского Меджлиса. Все эти люди – просто еще не разоблаченные шпионы!

Детальнее За "госизмену" в пользу Украины: оккупационный суд дал пенсионерке из Крыма 12 лет колонии

Похоже, при Путине в Крыму повторяют сталинские практики, правда, без массовых расстрелов и с выборочной депортацией...