Проте заставу майже 270 тисяч, яку чоловік вніс, він вже назад не отримає. Про це розповіла голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.

До теми У Харкові кандидати в мери можуть офіційно починати агітацію

Офіційно ще є кандидатом

Жінка також зазначила в спілкуванні з журналістами, що технічно Говоров поки ще залишається кандидатом. Рішення про його виключення мають ухвалити на засіданні 7 жовтня.

Журналісти намагалися отримати коментар політика щодо цього. Проте він спершу не брав слухавку, а потім пообіцяв розповісти про свої мотиви 6 жовтня – після повернення до Харкова з Києва.

Хто такий Валерій Говоров

Чоловік є депутатом Харківської облради від партії ОПЗЖ. Проте він балотувався в мери як самовисуванець.

Родом з Куп'янська, що на Харківщині. Раніше там працював на посаді секретаря міськради.

Інші кандидати на пост голови Харкова

Документи від потенційних мерів почали приймати 21 вересня. А отримали свої посвідчення перші 5 кандидатів ще 28 вересня. Саме в цей день офіційно розпочалася передвиборчі "перегони".

Наразі, окрім Говорова, кандидатами є й 12 інших осіб:

  • Віктор Величков – колишній гендиректор підприємства "Агропартнер", а також колишній член "Партії регіонів".
  • Олександр Кондрусик – противник євроінтеграції та був членом партії "Наш край".
  • Микола Кукуріка – голова "Партії пенсіонерів". Кілька разів балотувався до Верховної Ради та міськради Харкова (не обирали жодного разу).
  • Дмитро Маринін – колишній член "Партії регіонів", якого виключили звідти після звинувачення в корупції.
  • Ігор Терехов – колишній заступник покійного Геннадія Кернеса та виконувач обов'язків мера Харкова.
  • Михайло Добкін – колишній скандальний нардеп і ексрегіонал.
  • Аліна Мустафаєва – заступниця директора компанії "Автоентерпрайз", яку очолює помічник нардепа Олександра Куницького.
  • Костянтин Немічев – учасник війни на Донбасі, а також очільник регіонального осередку "Нацкорпусу".
  • Володимир Плетньов – член "Партіх Шарія" та кандидат у нардепи від ОПЗЖ.
  • Сергій Ряполов – колишній підприємець, який безрезультатно балотувався Харківської міськради.
  • Олександр Скорик – підприємець і гендиректор "М'ясокомбінат "М'ясний". Активно підтримує декомунізацію.
  • Денис Ярославський – колишній правоохоронець. За даними на 2019 рік, консультант з правової допомоги "Харківського проєктного інституту".