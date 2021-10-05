Проте заставу майже 270 тисяч, яку чоловік вніс, він вже назад не отримає. Про це розповіла голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.
До теми У Харкові кандидати в мери можуть офіційно починати агітацію
Офіційно ще є кандидатом
Жінка також зазначила в спілкуванні з журналістами, що технічно Говоров поки ще залишається кандидатом. Рішення про його виключення мають ухвалити на засіданні 7 жовтня.
Журналісти намагалися отримати коментар політика щодо цього. Проте він спершу не брав слухавку, а потім пообіцяв розповісти про свої мотиви 6 жовтня – після повернення до Харкова з Києва.
Хто такий Валерій ГоворовЧоловік є депутатом Харківської облради від партії ОПЗЖ. Проте він балотувався в мери як самовисуванець.
Родом з Куп'янська, що на Харківщині. Раніше там працював на посаді секретаря міськради.
Інші кандидати на пост голови Харкова
Документи від потенційних мерів почали приймати 21 вересня. А отримали свої посвідчення перші 5 кандидатів ще 28 вересня. Саме в цей день офіційно розпочалася передвиборчі "перегони".
Наразі, окрім Говорова, кандидатами є й 12 інших осіб:
- Віктор Величков – колишній гендиректор підприємства "Агропартнер", а також колишній член "Партії регіонів".
- Олександр Кондрусик – противник євроінтеграції та був членом партії "Наш край".
- Микола Кукуріка – голова "Партії пенсіонерів". Кілька разів балотувався до Верховної Ради та міськради Харкова (не обирали жодного разу).
- Дмитро Маринін – колишній член "Партії регіонів", якого виключили звідти після звинувачення в корупції.
- Ігор Терехов – колишній заступник покійного Геннадія Кернеса та виконувач обов'язків мера Харкова.
- Михайло Добкін – колишній скандальний нардеп і ексрегіонал.
- Аліна Мустафаєва – заступниця директора компанії "Автоентерпрайз", яку очолює помічник нардепа Олександра Куницького.
- Костянтин Немічев – учасник війни на Донбасі, а також очільник регіонального осередку "Нацкорпусу".
- Володимир Плетньов – член "Партіх Шарія" та кандидат у нардепи від ОПЗЖ.
- Сергій Ряполов – колишній підприємець, який безрезультатно балотувався Харківської міськради.
- Олександр Скорик – підприємець і гендиректор "М'ясокомбінат "М'ясний". Активно підтримує декомунізацію.
- Денис Ярославський – колишній правоохоронець. За даними на 2019 рік, консультант з правової допомоги "Харківського проєктного інституту".