Проте заставу майже 270 тисяч, яку чоловік вніс, він вже назад не отримає. Про це розповіла голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.

До теми У Харкові кандидати в мери можуть офіційно починати агітацію

Офіційно ще є кандидатом

Жінка також зазначила в спілкуванні з журналістами, що технічно Говоров поки ще залишається кандидатом. Рішення про його виключення мають ухвалити на засіданні 7 жовтня.

Журналісти намагалися отримати коментар політика щодо цього. Проте він спершу не брав слухавку, а потім пообіцяв розповісти про свої мотиви 6 жовтня – після повернення до Харкова з Києва.

Хто такий Валерій Говоров Чоловік є депутатом Харківської облради від партії ОПЗЖ. Проте він балотувався в мери як самовисуванець.



Родом з Куп'янська, що на Харківщині. Раніше там працював на посаді секретаря міськради.

Інші кандидати на пост голови Харкова

Документи від потенційних мерів почали приймати 21 вересня. А отримали свої посвідчення перші 5 кандидатів ще 28 вересня. Саме в цей день офіційно розпочалася передвиборчі "перегони".

Наразі, окрім Говорова, кандидатами є й 12 інших осіб: