Стало погано, втратив свідомість: що відомо про студента з Індії, який помер у Чернівцях

Поблизу гуртожитку на вулиці Чорноморській у Чернівцях раптово помер 21-річний студент з Індії Гарага Пошік. Трагедія трапилася ввечері 5 жовтня, коли хлопець сидів на лавочці з друзями.

Гарага Пошік родом з індійського штату Хайдарабад. Однак він навчався в Буковинському державному медуніверситеті.

До теми У Чернівцях серед вулиці раптово помер студент-іноземець

Хлопець навчався на медика

Хлопець був на 4 курсі, навчався за напрямком "медицина". В Україну приїхав на початку вересня. Товариші розповіли, що ще 5 жовтня він почувався добре, відвідував заняття і навіть отримав хороші оцінки.

Гарага був товариським та ввічливим хлопцем. Він добре вчився та не мав жодних пропусків.

Деталі трагічного інциденту

За словами студента цього ж вишу Пуша Пама, все сталося приблизно о 17.30.

Пошік сидів на лавці з друзями поблизу гуртожитку. Раптом йому почало ставати зле, він втратив свідомість,

– зазначив хлопець.

Гарага впав із лавки, друзі почали надавати йому першу медичну допомогу. Навіть перехожі допомагали.

На місце інциденту викликали швидку допомогу. Приїхали дві карети, медики реанімували хлопця. Однак, на жаль врятувати його не вдалося.

У студента була важка хвороба

Декан факультету іноземних студентів університету Іван Савка розповів, що у померлого була серйозна хвороба серця, яку вилікувати не під силу жодним медикам.

Причина смерті – розшаровувальна аневризма аорти з розривом у її надклапанній частині. Розрив стався у межах серця, і як ускладнення сталася тампонада серця кров'ю,

– пояснив він.

Савка уточнив, що ця хвороба дуже підступна: декілька секунд – і стається раптова смерть. Врятувати в таких випадках неможливо у жодній країні світу. "Судячи з того, що ми бачили під час розтину, у хлопця була збільшена аорта у 4 – 5 разів. Отож хвороба могла існувати від п'яти до семи років", – додав декан.

На здоров'я студент останнім часом не скаржився, однак раніше такі розмови були. У його кімнаті в гуртожитку знайшли ліки.

Зверніть увагу Під час сімейної сварки: у Польщі загинув 7-річний хлопчик з України

Тіло хлопця відправлять в Індію

Рідних померлого вже повідомили про трагедію. Наразі прокуратура надала дозвіл на видачу й транспортування тіла до Індії. Триває процес оформлення видачі гербового свідоцтва про смерть.

Після всіх цих процедур із документами тіло транспортують до Борисполя, а тоді – до рідного штату хлопця.