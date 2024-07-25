Стало відомо, хто може очолити Укрнафту в разі відставки уряду

ПАТ "Укрнафта" після кадрових змін в уряді може очолити голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на експерта Центру зовнішньополітичних досліджень Назара Приходька. За його словами, в межах відставки уряду злетять голови багатьох очільників державних підприємств.

"Зокрема, як зазначають мої співрозмовники, буде звільнений голова Укрнафти Сергій Корецький, а на його місце – призначений Максим Козицький, голова Львівської ОВА", – зазначає він.

Козицький не може обійняти таку посаду

На думку Приходька, Козицький не може обійняти таку посаду, адже його родина веде бізнес з чеським бізнесменом Карелом Комареком, який, зі свого боку, є багаторічним партнером російського Газпрому.

Зокрема, він наголошує, що батько голови ОВА Зиновій Козицький разом з Карелом Комареком володіють ТОВ "Горизонти", яке купило спецдозвіл на Жуківську площу за необґрунтовано низькою ціною у дев'яносто мільйонів гривень у 2021 році, тобто, вже тоді, коли Максим Козицький очолював ОДА.

Приходько також говорить про наявний конфлікт інтересів у можливому кадровому призначенні з огляду на наявність у родини Козицьких нафтогазового бізнесу.

"За даними Prozorro, усього компанії нафтогазової групи Козицьких виграли державних тендерів із 2017 року на 7,5 мільярда гривень. Причому головними замовниками в них були державні Укргазвидобування і… так, правильно, Укрнафта, на яку зараз і хочуть посадити пана Козицького", – пише Приходько.

За його словами, партнер Козицьких Карел Комарек спільно із Газпромом побудував газосховище для обходу української ГТС і керував ним разом із представниками російських спецслужб – зокрема, колишнім резидентом ГРУ в Сирії Сергієм Трегубом і заступником голови правління Газпрому Олександром Медведєвим, кавалером медалі "За освобождение Крыма и Севастополя".