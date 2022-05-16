Стало відомо, коли Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі Kalush на Євробаченні

Український гурт Kalush переміг на Євробаченні-2022. Укрпошта випустить марки з переможниками пісенного конкурсу. І з’явиться вона вже влітку.

Про це 24 каналу розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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За його словами, це буде третя марка в серії, присвячена переможцям Євробачення. Так, раніше Укрпошта випускала марки, присвячену Руслані та Джамалі.

Смілянський наголосив, що марку, присвячену перемозі Kalush, вже взяли в роботу. Зараз намагаються отримати права на використання логотипу.

Ми будемо просуватися якомога швидше. Зв'яжемося з гуртом Kalush, щоб або вони обрали дизайн, або його оберуть українців на конкурсі. Сподіваюся, протягом місяця вирішимо з дизайном і десь в липні вже зможемо випустити марку,

– заявив він.

Рішення вже погодила Художня Рада. Дизайн марки розроблять окремо, адже такі речі потрібно погоджувати з Євробаченням. Проте Смілянський опублікував один з варіантів марки.



Один з варіантів марки про гурт Kalush / Фото Смілянського

Раніше Ігор Смілянський розповідав, що триває голосування щодо того, яка марка буде наступною маркою України. Наразі є такі теми: "Героям слава!", "Путін, Москва палає, Гаага чекає", "Песик Патрон з ДСНС", "Ой у лузі червона калина...", "Доброго вечора, ми з України".

Попередня марка про "Русскій воєнний корабль" спричинила фурор

Напередодні "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді …!". Її випустили у 2 номіналах, кожен з яких мав тираж 500 тисяч штук. Українці самі обирали дизайн. Загалом в опитуванні взяли участь майже 8 тисяч респондентів.

Марку випустили в обіг 12 квітня і того ж дня Збройні Сили України пустили ракети "Нептун" у російський крейсер Москва, який зображений на марці. Корабель затонув.

На марку почався небачений ажіотаж, українці вистоювали в чергах відділень цілий день, тож продаж марки довелось призупинити й запустити лише онлайн. Щоправда, через постійні кібератаки сайт тепер не працює.

До слова, окрім цього у червні Укрпошта планує випустити марку із зображенням найбільшого у світі українського літака Ан-225 "Мрія".

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