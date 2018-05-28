Стало відомо, коли у Росії винесуть вирок українському журналісту Роману Сущенку

У Росії 4 червня Мосміськсуд винесе вирок українському журналісту Роману Сущенку. Українського політв’язня у РФ звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомив у Twitter його захисник Марк Фейгін.

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"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", – написав він.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, прокурор просить для Романа Сущенка 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії тоді звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.