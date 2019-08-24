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      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ

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      Чому дійсно важливою є підтримка військових
      Чому дійсно важливою є підтримка військових / Повернись живим

      Активні навушники приглушують звуки поруч із військовим та роблять гучнішими ті, що далеко.

      "Вчили мене стріляти з СПГ. Кажуть: "Сідай зліва від гранатомета, дивись у приціл, як наведешся – тисни гашетку". І тут я офігів! Після третього-п'ятого пострілу стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях. А після двадцятого я зрозумів, що барабанні перетинки можуть і не витримати. Потім без активних навушників першим номером розрахунку я відмовлявся бути", – пригадує колишній військовослужбовець Сергій.

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      Впевнені, це відчуття знайоме багатьом бійцям. Але й рішення проблеми дуже просте – активні навушники. Найчастіше для роботи їх використовують артилеристи та розвідники.

      Активні навушники приглушують звуки поруч із військовим та роблять гучнішими ті, що далеко. Наприклад, постріл міномета сприймається не голосніше, ніж звук закриття дверей. А те, що ніколи не почуєш вухами (шепіт або як хтось рухається десь далеко), навпаки, – дуже чітко. Це допомагає у виконанні певних завдань і береже слух військовослужбовців. Ще одна перевага активних навушників – вони приєднуються до рації, що також дуже зручно для бійців.

      Нещодавно фонд "Повернись живим" передав п'ять активних навушників в одну з бригад, яка виконує завдання на передовій. Вартість одних – близько 2 тисяч гривень. Допомогти придбати їх для українських воїнів може кожен.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації
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