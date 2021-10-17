У Стамбулі з нагоди свята Покрови відслужили літургію українською мовою: відео та фото з храму

У Стамбулі відбулась святкова літургія українською мовою. Це трапилось з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника і захисниці України.

На літургії був присутній Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман. Про це мовиться на фейсбуці в Генконсульства України в Стамбулі.

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У Стамбулі відслужили святкову літургію українською мовою

З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія сьогодні (мовиться про 17 жовтня – 24 канал) в Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника і захисниці України та Дня українського козацтва,

– мовиться у повідомленні.

Літургію звершив Отець Яковос та Єпископ Галікарнаський Адріан. Після Служби Божої Генконсул України звернувся до присутніх.

"Ми сьогодні помолилися за захисників та захисниць України. Ми вдячні Матері Церкві та Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за цю можливість", – сказав Гаман.

У Стамбулі відслужили літургію українською мовою: дивіться відео богослужіння

Генконсул України звернувся до всіх присутніх та привітав їх зі святом: дивіться відео

У Стамбулі відбулась літургія українською мовою / Фото Генеральне консульство України в Стамбулі

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